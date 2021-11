Bertram, ritrova l’onda per battere Sassari

TORTONA - La Bertram torna a Casale Monferrato e spera di ritrovare quell’onda di entusiasmo che ha caratterizzato l’impresa contro la Virtus. Avversario di domani (ore 17.30) il Banco di Sardegna Sassari.

Dopo il ko di Napoli i Leoni cercano un’altra vittoria e un’altra prestazione in grado di dare slancio a questo avvio di stagione (ottava giornata del campionato Lba di Serie A).

Qui Tortona

Dopo il ko di Napoli, il Derthona ha fatto una buona settimana di lavoro in vista del ritorno di fronte al proprio pubblico. Occhi puntati sull’avversario e massima allerta. «Sassari non ha solo rinunciato ad un giocatore – spiega Marco Ramondino – sostituendolo con un altro, ma ha rivisto le gerarchie della squadra per cercare un nuovo assetto. Ha roster che ha giocatori e soluzioni i differenti contro la quale sarà importante il tiro da tre, ma soprattutto la selezione e la costruzione dei tiri da tre. Crisi? A volte queste situazioni compattano gli ambienti».

Tra i giocatori di maggiore rendimento della Bertram, il centro Tyler Cain non si fida della crisi dei sardi. «Sassari resta un’ottima squadra con ottimi giocatori di esperienza e che impegneranno anche dal punto di vista fisico. Noi dovremo cercare di fare un miglioramento come squadra in quei piccoli dettagli che fanno la differenza. Ma stiamo facendo una buona settimana di lavoro per prepararci al meglio».

Qui Sassari

La Dinamo guidata dall’ex Demis Cavina (pari punti con Tortona) è in una fase di transizione. Ambiente turbolento ma pubblico sempre vicino alla squadra, voci di messa in discussione del tecnico, squadra in ritiro dopo domenica, la sconfitta interna con Trieste. La decisione del club pare avere portato i primi frutti con il convincente successo di lunedì sera in Coppa contro Ludwigsburg e il sostegno al tecnico dimostrato dal taglio del playmaker Anthony Clemmons (che si è accasato in Turchia). In settimana la Dinamo ha continuato il ritiro al Bellamarina Resort sul litorale di Sorso. Gruppo al lavoro e in silenzio stampa.

Pre-Partita

BERTRAM TORTONA- BANCO SARDEGNA SASSARI

Dove: PalaEnergia Paolo Ferraris, Casale Monferrato.

Quando: domenica 14 novembre, ore 17.30

Arbitri: Attard, Quarta, Paglialunga.

Dove seguirla: In tivù in chiaro su Eurosport 2. In streaming su Discovery + (a pagamento) su www.discoveryplus.it/sport. Aggiornamenti sui canali social del Derthona basket: Twitter, Instagram e Facebook.

Quintetti: Bertram con Wright, Mascolo, Sanders, Daum, Cain. Sassari con Gentile, Battle, Burnell, Bendzius e Diop.

Indisponibili: Cattapan (Tortona)

Note: Ex della sfida l’allenatore di Sassari Demis Cavina, per tre stagioni a Tortona tra il 2014 e il 2017. L’anno scorso Cavina alla guida di Torino ha perso la finale promozione in gara 5 proprio contro Tortona. Confermato, anche in occasione di questa gara casalinga, il trasporto gratuito verso il palazzetto di Casale Monferrato. Partenza fissata alle ore 15.30 dal piazzale del PalaCamagna di Tortona. I posti prenotabili presso la sede del club in orario di ufficio (0131 1953689). In alternativa è possibile scrivere una mail all’indirizzo paolo.depersis@derthonabasket.it.