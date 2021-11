Adorni ferma Hsl

FOSSANO - Trasferta amara sul campo del 'Pochissimo' per l'Hsl Derthona: dopo la rimonta in coppa il Fossano si vendica battendo di misura 1-0 i ragazzi di Zichella grazie a un gol di Adorni poco dopo la mezz'ora. Gli sforzi dei tortonesi producono una serie di occasioni nella ripresa ma il risultato non cambia più.

Nel primo tempo c'è una lunga fase di studio dove l'unica occasione degna di menzione è un tiro dal limite di Procopio al 20' che però finisce alto sopra la traversa. Poco dopo la mezz'ora il Fossano passa: c'è una punizione dalla trequarti di destra, cross in mezzo e di testa Adorni manda il pallone nell’angolino. Gli ospiti incassano la rete e non riescono a reagire subito così già due minuti dopo il Fossano potrebbe raddoppiare con Cossu che però mette sul fondo alla destra di Teti, poi appena prima dell'intervallo il portiere dei tortonesi deve superarsi per deviare sia il sinistro violento di Menabò sul primo palo che una deviazione involontaria di Luzzetti su cross ancora di Menabò venendo poi graziato dal tap-in di Coulibaly che si perde sul fondo.

Non basta la reazione

La ripresa inizia con Grieco in campo al posto di Galliani e subito l'Hsl potrebbe pareggiare: Diallo inventa un tiro-cross che sul secondo palo Saccà non impatta per una questione di centimetri nonostante una scivolata disperata. All'8' Otelè cerca con un tiro incrociato il palo lontano mancandolo di pochissimo, poi il Fossano risponde con un colpo di testa di Scotto su una battuta da calcio d'angolo ma il punteggio non cambia. Botta e risposta al 25': prima Chiavassa si supera su una conclusione di Gueye appena entrato, poi Fogliarino al termine di un'azione personale tira a botta sicura e colpisce il palo. Zichella si gioca anche la carta Mutti e il classe 2000 non tradisce costringendo subito Chiavassa a un mezzo miracolo per respingere una sua conclusione; gli ospiti continuano comunque a premere e al 37' tocca a Todisco vedersi respinto sulla linea un colpo di testa dopo una sponda aerea di Gueye. Il Fossano proprio allo scadere avrebbe la possibilità del colpo del k.o. ancora con Fogliarino ma la difesa recupera e sulla ripartenza Gueye conclude a fil di palo sull'esterno della porta di Chiavassa. Dopo cinque minuti di recupero, il Fossano può festeggiare mentre gli ospiti incassano il terzo stop stagionale.

FOSSANO - HSL DERTHONA 1-0

MARCATORI: pt 35' Adorni

FOSSANO: Chiavassa, Scotto, Fogliarino, Menabò, Cossu (36' Bellocchio), Giraudo, Della Valle, Specchia, Coulibaly, Adorni, Galvagno. A disp. Malaspina, Utieyin, Rosano, Moreo, Medda, Scarafia, De Riggi, Turcis. All. Viassi.

HSL DERTHONA: Teti, Gjura, Luzzetti, Galliani (1' st Grieco), Emiliano, Todisco, Saccà (13' st Romairone), Filip, Diallo, Procopio (19' st Gueye), Otelè (28' st Mutti). A disp. Bertozzi, Akouah, Colantonio, Valerio, Casagrande. All. Zichella.

ARBITRO: Duzel di Castelfranco Veneto