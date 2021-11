Il dipendente è senza permesso di soggiorno: denunciata anche la titolare

OCCIMIANO - I Carabinieri di Occimiano, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 28enne albanese per ingresso e soggiorno irregolare sul territorio nazionale e una 37enne, titolare di un’impresa artigiana, per l’impiego di manodopera clandestina.

I militari, nel corso di un servizio di prevenzione generale, hanno proceduto al controllo di un furgone di proprietà della ditta della 37enne, alla cui guida c’era il 28enne albanese, con altri due operai di 50 e 27anni. Da successivi accertamenti, è emerso che tutti e tre lavoravano per la medesima ditta e che l’abanese era senza permesso di soggiorno.