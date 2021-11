Spal - Alessandria: "Il gol è per mia sorella"

FERRARA - Un gol speciale per Andrea Arrighini. "Mi mancava segnare in B. Da tre anni, quando ero al Carpi".

Gli mancava anche giocare una gara da titolare. Ma ha saputo aspettare e, come ha detto Moreno Longo, "ormai da qualche settimana stava scalando le gerarchie. Lo sapete, io non regalo mai la maglia, bisogna dimostrare di meritarla. E Andrea si è impegnato tanto, mi ha dato segnali importanti anche negli spezzoni che ha giocato. Si è fatto trovare pronto, ha colto l'opportunità e ha dimostrato di saperla sfruttare".

Un appuntamento, con il campo, la rete e la vittoria, che Arrighini ha atteso a lungo. "L'ho aspettato, l'ho desiderato, ho fatto la mia parte al meglio. I compagni stavano facendo bene, e sono contento per la squadra: è una vittoria meritata, dopo la sconfitta con la Ternana abbiamo dato un segnale".

Chiarello, Corazza, Arrighini: capolavoro Alessandria Schiantata la Spal (3-2) sul piano del gioco e della personalità

C'è una dedica particolare, che rende ancora più preziosa la rete del 3-2. "Alla mia bimba, alla mia compagna, alla famiglia, che sono sempre vicine e mi sostengono. Ma questo gol è per mia sorella, che sta combattendo contro un male di quelli gravi e subdoli. E' per lei, per darle tutta la mia energia: è una guerriera e noi siamo una famiglia molto forte".