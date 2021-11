Il 22 novembre è la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole

Oggi, 22 novembre, ricorre la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole che si pone l'obiettivo di commemorare le vittime degli incidenti avvenuti nelle scuole italiane e di promuovere e valorizzare le iniziative promosse dalle scuole per prevenire i rischi e sensibilizzare sul tema della sicurezza.

Istituita il 13 luglio 2015, e fissata per il 22 novembre di ogni anno dal decreto del Ministro dell’Istruzione, ogni anno per l'occasione vengono sostenuti i progetti didattici, formativi e informativi per la diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole, anche attraverso campagne web e social per ampliare la diffusione e conoscenza sull'argomento.

Per l'edizione del 2021, il Miur ha scelto come tema "Sicura solo se si ha cura", oggetto dell'omonima campagna social attiva dal 16 al 26 novembre: si tratta di un invito a scuole, studenti, docenti, personale ATA e dirigenti per raccogliere e inviare messaggi rispondendo alla domanda “La scuola è sicura se…”, utilizzando l’hashtag #scuolasicura.

Cosa significa sicurezza nelle scuole?

Per sicurezza a scuola si intende non solo ciò che concerne l'edificio vero e proprio, ma anche l'aspetto psicologico di che vive quelle mura, quindi:

solidità strutturale, con ambienti resistenti all’uso e alle emergenze;

luce adeguata per la struttura;

aule ampie e;

cura degli spazi e delle relazioni creando le condizioni per facilitare gli apprendimenti;

sentirsi capiti e ascoltati, in quanto ognuno presenta esigenze differenti.

In occasione di questa Giornata, il 22 novembre, il Ministro Patrizio Bianchi ha convocato l’Osservatorio nazionale per l’Edilizia scolastica. Al centro dell’incontro le linee di finanziamento per l’edilizia scolastica e gli investimenti in materia di infrastrutture previsti nel Pnrr.