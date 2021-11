"Luci e spettacoli per accendere il Natale del commercio alessandrino"

ALESSANDRIA - Il presidente di Ascom Confcommercio Alessandria, Vittorio Ferrari, presenta la iniziative di AXCmas: "Rigenerazione urbana e valorizzazione degli spazi, oltre a spettacoli di qualità, per accendere le luci sul commercio e sul Natale alessandrino".

L'idea è quella di seguire il Calendario dell'Avvento, con 24 finestre che mano a mano si illumineranno - in pieno centro così come al rione Cristo e nel sobborgo di Spinetta Marengo - per evidenziare gli eventi in programma.