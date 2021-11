Alessandria - Cremonese, quattro anni dopo

ALESSANDRIA - Squadra che vince si può non cambiare. Così ha deciso Moreno Longo, per convinzione, perché questi sono gli uomini che hanno dato le indicazioni migliori anche in settimana, oltre che a Ferrara.

Tornano a disposizione Ba e Bruccini, soluzioni in più a centrocampo, e, anche, per la trasferta a Lignano Sabbiadoro il 30. Ancora out Mantovani, che sembrava vicino al rientro in gruppo.

Cremonese con qualche novità: in difesa giocano Valeri e Crescenzi, di solito in alternativa, e Ravanelli, e stanno fuori (in panchina) Sernicola e Bianchetti. In attacco è Ciofani, con cui Longo ha vinto il campionato a Frosinone, a vincere il ballottaggio con Di Carmine.

ALESSANDRIA - CREMONESE 0-0

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Milanese, Lunetta; Chiarello, Corazza, Arrighini. A disp.: Crisanto, Russo, Ba, Benedetti, Beghetto, Bruccini, Orlando, Pierozzi, Palombi, Kolaj, Celesia. All.: Longo

Cremonese (4-3-3): Carnesecchi; Valeri, Ravanelli, Okoli, Crescenzi; Valzani, Castagnetti, Fagioli; Zanimacchia, Ciofani, Buonaiuto. A disp.: Ciezkowski, Sarr, Baez, Nardi, Strizzolo, Meroni, Bianchetti, Bartolomei, Sernicola, Di Carmine, Gaetano, Deli. All.: Pecchia

Arbitro: Volpi di Arezzo

Assistenti: Rossi di Rovigo e Sechi di Sassari, quarta ufficiale Ferrieri Caputi. Var Fabbri di Ravenna, assistente Var Peretti di Verona

