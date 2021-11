Allenamento di livello a Somma Lombardo con il vice campione mondiale - e quinto alle olimpiadi di Rio - Matteo Marconcini, tecnico del gruppo sportivo Carabinieri.

Il Team dell'Atletico Alexandria Judo era formato da: Rebecca La Farciola, Martina Truisi, Francesco Rosato, Matteo Radaci, Meriem Zolati, Flora Tabacchetti, Ecaterina Ricagni, Romina Martino, Alessandro Migliazzi, Haron Ben Mokthar, Gabriel Izzo. Ottimo test per alcuni di loro che domenica 5 dicembre ritorneranno in gara dopo lo stop in questi anni.