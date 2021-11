Il santo di oggi, 29 novembre, è San Saturnino di Tolosa

Vescovo e martire

La vita

Di origini africane è nato nel III secolo, è uno dei santi più popolari in Francia e in Spagna. Protettore delle corride e primo vescovo di Tolosa. Gli fu assegnato il compito di portare alla conversione i pagani della Gallia e lo fece con molto impegno, ma questo era un territorio ostico da questo punto di vista e Saturnino, nonostante la predicazione veemente, fece fatica a ottenere risultati.

La curiosità

La leggenda narra che gli idoli pagani, di fronte alla sua santità, smettessero di parlare. I sacerdoti, adirati per questo, portarono l’uomo nel tempio per costringerlo ad adorare gli dei.

La morte

Per nulla intimorito dalle minacce, Saturnino rifiutò di inginocchiarsi di fronte agli idoli e per questo venne condannato a morte. Il martirio fu terribile. Il vescovo fu legato alla coda di un toro e trascinato per le vie della città di Tolosa. Era il 250 circa, a Tolosa (Francia).