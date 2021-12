Aggredisce la moglie davanti ai figli: arrestato 34enne nel Tortonese

TORTONA - I Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno Tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia un 34enne rumeno che, nella serata del 28 novembre, al termine dell’ennesima lite, ha aggredito la moglie convivente, alla presenza dei figli minori, danneggiando alcune finestre nel tentativo di accedere alla stanza in cui la donna si era barricata e da dove era riuscita a chiamare il 112, chiedendo aiuto.

I Carabinieri di Tortona, Volpedo e Villalvernia, intervenuti sul posto, hanno tratto in arresto l’uomo che, dopo l’udienza di convalida, effettuata presso la Casa Circondariale di Alessandria, è stato ristretto in regime di custodia cautelare.

Nella circostanza, l'Arma segnala la recente campagna di informazione attuata dalla Compagnia di Tortona sul contrasto alla violenza di genere, con la presentazione di un’apposita brochure in collaborazione con il Comune di Tortona e il CISA, che si propone l’obiettivo di sensibilizzare le vittime di violenza a denunciare e, in caso di bisogno, a contattare il 112.