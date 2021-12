Vigili del Fuoco: in 12 mesi oltre 6000 interventi in provincia

ALESSANDRIA - Il 4 dicembre, come da tradizione, sarà celebrata anche ad Alessandria la ricorrenza di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, momento di unione per tutti gli appartenenti al Corpo Nazionale.

La manifestazione sarà divisa in due momenti, uno strettamente interno ed uno aperto alla collettività.

Alle 9 presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Alessandria alla presenza del Comandante Mariano Guarnera e del Prefetto di Francesco Zito, avverrà la cerimonia dell’alzabandiera, con la deposizione di una corona in onore ai caduti dei Vigili del Fuoco e con la partecipazione del personale dipendente. Seguirà poi la benedizione degli automezzi di nuova assegnazione da parte del cappellano dei Vigili del Fuoco don Augusto Piccoli.

Alle 11 in Cattedrale sarà officiata la messa dal Vescovo di Alessandria Guido Gallese, concelebrata dal Cappellano dei Vigili del Fuoco don Augusto Piccoli.

Al termine della cerimonia religiosa, sarà data lettura dei messaggi augurali del Ministro dell’Interno, del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Capo del Corpo Nazionale e a seguire la relazione del Comandante Guarnera.

I Vigili del Fuoco premiati

Si procederà infine con la consegna dei diplomi e delle benemerenze al personale collocato in quiescenza e in servizio lodevole attività relativamente agli anni 2021 e 2020.

Conferimento della Medaglia ricordo e della riproduzione in scala della caratteristica piccozza in dotazione al Corpo, al personale collocato in quiescenza:

C.R. Cipriano Antonino

Ispettore Logistico Gest. Esp. Bressan Carla Giuseppina

C.R. Palestra Giancarlo

C.R. Dellacha’ Franco

C.R. Sabbione Gianni

C.R. Conte Pier Giorgio

C.R. Ferrante Silvano

C.R. Voglieri Alessandro

C.R. Stolfi Donato

Assistente Bavazzano Riccardo

C.R. Bernini Giuseppe

C.R. Moncalvo Giancarlo

C.R. Valle Giuseppe

Alla Memoria

C.R. Gallinotti Bruno - Ved. Leardi Federica

C.S.E. Gatti Alessandro – Ved. Merlano Carla

Conferimento delle Croci di Anzianità al personale per il Lodevole Servizio nel Corpo Nazionale per oltre 15 anni:

V.P.C. Bargellini Giulio

V.P.E. Boccaccio Cristian

V.F.E. Demartini Enrico

V.P.E. Cassero Mirko

V.P.E. Danielli Roberto

V.P.E. Pasquariello Michele

V.P.E. Pittaluga Alessio

V.P.E. Rapetti Davide

V.P.E. Valenza Massimo

V.F. Ferraris Mario

V.F. Rivaro Alberto Emilio

In 12 mesi di attività 6222 interventi in provincia

Ecco in sintesi i dati più significativi relativi all’attività svolta dal Comando dal 4 dicembre 2020 al 3 dicembre 2021.

Attività di soccorso tecnico urgente:

Numero complessivo degli interventi è di circa 6222 di cui:

2799 effettuati dalla sede Centrale

889 effettuati dalla sede di Casale Monferrato

734 effettuati dalla sede di Tortona

904 effettuati dalla sede di Novi Ligure

575 effettuati dalla sede di Acqui Terme

443 effettuati dalla sede di Ovada

157 effettuati dalla sede Volontari di Valenza

Così suddivisi per tipologia:

1237 incendi ed esplosioni

1134 soccorso e salvataggio

364 incidenti stradali

237 dissesti statici

180 danni d’acqua

95 falso allarme

2181 aperture porta

346 servizio di assistenza

157 fuga gas

103 alberi pericolanti

13 messa in sicurezza impianti tecnologici

10 coperture tetto

7 attività di Polizia Giudiziaria

1 incidenti sul lavoro

Attività di Polizia Giudiziaria:

Sono stati notificati nel 2021 n°40 pratiche disciplina sanzionatoria D.L.vo 758/94, n°55 sopralluoghi di verifica a seguito di esposti-denuncia e di intervento di soccorso, n°10 informative all’autorità giudiziaria.

Attività di Prevenzione Incendi:

Sono state evase n°1143 pratiche di Prevenzione incendi.

Attività di Formazione Esterna:

Ha visto l’espletamento di corsi di corsi antincendio D.L.vo 81/2008 (sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro) presso il Comando di Alessandria per un totale di 241 unità:

Rischio elevato 178 persone formate

Rischio medio 40 persone formate

Rischio basso 23 persone formate

Esercitazioni presso stabilimenti n°4 con 17 unità formate

Corsi di aggiornamento per l’anno 2021 n°18 con 242 unità formate

Esami esterni D.L.vo 81/2008 n°422

Numero di attestati rilasciati n°462

Attività di Formazione Interna:

L’impegno del personale finalizzato al miglioramento ed al mantenimento della capacità per intervenire professionalmente preparati ed in sicurezza ha visto realizzare le seguenti attività:

L’anno trascorso, pure condizionato dall’ emergenza COVID 19, ha comunque avuto forte impulso la formazione interna con l’espletamento di Corso 120 ore Vigili del Fuoco Volontari, corso estensione autogru, corsi estensione autoscala, Upgrade Speleo Alpino Fluviale, Reintegri Tecniche primo soccorso sanitario, corso interprovinciale movimento terra presso polo Didattico di Varallo Sesia, Corsi patenti terrestri, Corso per soccorritori fluviali, Corso interprovinciale Topografia applicata al Soccorso, Corso USAR LIGHT, Esercitazione di Colonna Mobile Regionale, Retraining dei settori SAF , FLUVIALE, USAR, AIB, Soccorso NEVE con addestramenti in ambito provinciale e regionale.