Il santo di oggi, 4 dicembre è Santa Barbara

Vergine e martire

Nicomedia (Turchia) 273 - Nicomedia, 306

La vita

La sua vita è avvolta nella leggenda. Giovane, bellissima, molto corteggiata, tante proposte di matrimonio che però lei rifiuta in quanto vuole consacrarsi al Signore. Viene rinchiusa in una torre dal padre Dioscuro, per tenerla lontana dai fedeli. Ma il padre, rendendosi conto che è tutto inutile, niente può allontanare Barbara dalla sua fede, decide di denunciarla al governatore che la fa fustigare, colpire con una clava e amputare i seni. Viene trascinata così per la città ma un angelo avvolge il suo corpo in un velo. Barbara è ancora viva quando il padre decide di decapitarla. Ma in quel preciso istante un fulmine lo colpisce incenerendolo. Ecco perchè Santa Barbara è considerata la protettrice degli artiglieri, dei vigili del fuoco e dei minatori. Le sue reliquie si trovano a Venezia, sull'isola di Torcello.

