Concorso in Comune: 119 candidati per 2 posti

ALESSANDRIA - Si è svolta ieri mattina, nell’aula magna dell’Istituto tecnico 'Alessandro Volta', la prova scritta valida per la selezione pubblica di 2 istruttori amministrativo-contabili, che saranno assunti a tempo indeterminato dal Comune di Alessandria.

Il concorso di oggi è tra quelli che hanno ricevuto il maggior numero di adesioni tra quelli indetti negli ultimi anni, fatte salve le differenze con i profili professionali ricercati nelle precedenti selezioni: ben 119 candidati si sono presentati alle 8 all’ingresso del plesso scolastico per prendere posto tra i banchi e rispondere alle domande volte ad accertare la loro preparazione. Tra i partecipanti moltissimi giovani e anche qualche giovanissimo, a riprova di come l’esercizio di una professione all’interno della pubblica amministrazione sia ancora un traguardo ambito, anche per le nuove generazioni.

Coloro che supereranno la prova scritta di oggi dovranno poi affrontare la prova orale: il 15 dicembre avranno inizio i colloqui per determinare chi potrà prendere servizio a tempo pieno negli uffici comunali e chi invece verrà semplicemente inserito in graduatoria.