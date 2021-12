Il 15 dicembre è la Giornata nazionale del servizio civile universale

Ricorre oggi, 15 dicembre, la Giornata nazionale del servizio civile universale.

Le celebrazioni si svolgeranno a Roma, negli spazi del Parco del Gazometro con ingresso in via del Commercio 9.

Istituita ufficialmente lo scorso anno, la Giornata si svolge per la prima volta in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza previste per l'emergenza sanitaria da Covid19, con la partecipazione e soprattutto il protagonismo dei giovani volontari e degli enti, che avranno l'opportunità di dialogare con la Ministra Dadone su temi rilevanti per il futuro del Servizio Civile Universale.

I giovani che intendono partecipare alla manifestazione dovranno inviare una e-mail con oggetto “Giornata nazionale del Servizio civile – richiesta di accredito” a eventi@serviziocivile.it. Nella e-mail dovranno essere indicati obbligatoriamente i seguenti dati: nome, cognome, cellulare, estremi del documento di identità ed eventualmente a quale gruppo di discussione si intende partecipare (massimo due preferenze).

È possibile anche la prenotazione telefonica al numero 06.67795460. Gli accrediti saranno garantiti fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per accedere alla manifestazione è necessario esibire il Super Green Pass, il documento di identità e l’accredito ricevuto.

Clicca qui per visualizzare il programma completo