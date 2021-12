ALESSANDRIA - ORE 10.40 - Fortunatamente, la persona che ha chiesto aiuto è stata giudicata dai medici con un codice verde.

ORE 9.10 - Soccorso persona in atto in via Abba Cornaglia.

Sul posto ci sono i Vigili del fuoco, i Carabinieri e l’ambulanza del 118.

Al momento non si conoscono altri particolari. L’intervento è in atto.

Seguono aggiornamenti.