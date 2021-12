Arredo Frigo non gioca, c'è una positività

ACQUI - Una gara importante, per provare a cercare punti in casa di una delle protagoniste della corsa al vertice, nella B1 femminile, e non perdere troppo contatto con la zona salvezza.

Ma Arredo Frigo Valnegri non è scesa in campo: una positività al Covid accertata nel gruppo squadra e partita rinviata a data a destinarsi. Non l'unica nel girone A, anche Capo d'Orso Palau - Legnano è saltata per lo stesso motivo. La nuova collocazione in calendario sarà dopo la sosta natalizia dei campionati.

Novi riparte

Nella prima giornata dell'ultimo weekend del 2021 gioca solo Novi Pallavolo, in B maschile. E sfrutta a dovere lo scontro casalingo con il fanalino Colombo Genova: 3/1 per i ragazzi di Enrico Dogliero, che iniziano con l'atteggiamento giusto, ed efficacia nelle giocate, 25/19, hanno qualche passaggio a vuoto nel secondo set, e i liguri pareggiano, 22/25, ma riprendono subito il controllo della partita, 25/19 25/20. E riconquistano così un posto sul podio, in attesa delle gare di oggi.

Bene Valenza e Gavi, Occimiano in posticipo Sconfitte per le due ovadesi, Alessandria rinviata per sospetto Covid

Occasione La Bollente

Oggi (ore 17) a Chieri la grande occasione, in B maschile, per La Bollente Negrini Acqui: Fenera è avversario ostico, che lotta per il terzo gradino, e i termali hanno ancora qualche forfait, ma per la squadra di Negro e Astori è l'opportunità, in caso di vittoria, per agganciare Alto Canavese al primo posto. La gara della capolista con Nuova Pallavolo San Giovanni La Spezia è stata, infatti, rinviata per positività al Covid.

Tocca a Casale

Gioca, oggi alle 17.30, a Occimiano, anche Euromac Mix Casale in B2 femminile. Avversario è il fanalino Piossasco, solo 2 punti: pronostico per le ragazze di Francesco Ercole, che possono fare un balzo importante in avanti. Anche in questo girone è saltata una gara per Covid, tra Cuneo Granda e Serteco Volley.