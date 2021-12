Allarme contagi, niente eventi a Capodanno

ALESSANDRIA - Cresce l'allarme contagi in tutta Italia: anche per questo, l'amministrazione alessandrina ha deciso di annullare le previste manifestazioni pubbliche per la celebrazione del Capodanno 2022. "E' stato quindi rinviato - si legge in una nota ufficiale - il programma di alta qualità, coerente con la strategia di city branding e promozione di Alessandria come destinazione turistica, che era stato preparato dall'assessore agli Eventi, Cherima Fteita. Il progetto verrà riproposto più avanti, quando la situazione pandemica ne consentirà la piena fruizione e promozione anche a fini turistici, in occasione di altri momenti e ricorrenze significative per la città".

"Si tratta di una scelta di responsabilità, attenzione e prudenza da parte dell'amministrazione - spiega il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco - analoga peraltro a quelle già fatte da quasi tutte le città italiane. Contiamo di riproporre l'importante programma che avevamo preparato, quando la situazione pandemica lo consentirà, in un'altra occasione, altrettanto o anche più importante per Alessandria”.