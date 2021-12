Cloroformio nell'aria a Spinetta: "Stop alle emissioni, subito"

ALESSANDRIA - Accesso agli atti in Comune: è stato Claudio Lombardi, ex assessore all’Ambiente di Alessandria, a chiedere agli amministratori i dati riferiti alle analisi in questione.

«Questa è veramente una notizia che sconcerta - sottolinea Lombardi - perché il cloroformio è il principale prodotto che utilizza la Solvay. Ne utilizza più di cento tonnellate al giorno, in base alle informazione che ho. Sapere che una quantità di tale prodotto volatilizza, è estremamente pericoloso. È una sostanza nociva. Cosa si può aspettare uno spinettese? Che le autorità preposte intimino immediatamente al polo chimico che faccia cessare queste emissioni inquinanti. Anche fermando gli impianti. Per la salute dei cittadini di Spinetta è essenziale. Viene prima di ogni altra cosa».