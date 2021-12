Hsl, buon punto a Sanremo

SANREMO – Pari e patta e un punto a testa: come regalo di Natale fra Sanremese e Hsl Derthona non c'è male, ma il Novara che vince 4-2 in casa con il Chieri ormai è irraggiungibile.

Il primo squillo è un tiro dalla distanza di Diallo che però non inquadra lo specchio della porta, poi subito dopo il quarto d’ora è la Sanremese a sbloccare il risultato con una rete di Ferrari che però viene annullata per una posizione di fuorigioco di Gagliardi. Alla mezz’ora c’è Galliani che colpisce di testa una punizione di Filip verso la porta di Malaguti ma il portiere sceglie bene il tempo e controlla senza patemi. Il primo tempo si chiude senza molte altre occasioni anche per colpa dei molti infortuni che hanno spezzettato il gioco per tutti e quarantacinque i minuti e che hanno costretto l’arbitro a concedere ben cinque minuti di recupero, nei quali però rimedia due cartellini gialli il centrale difensivo dei liguri Valagussa lasciando i suoi in dieci per tutta la ripresa.

La ripresa si apre con Zichella che inserisce Romairone per sfruttare la superiorità numerica, ma Andreoletti subito risponde con l'esperto Bregliano e il bomber Vita che si guadagna subito un calcio d'angolo, il primo della gara. La Sanremese nonostante l'uomo in meno sembra più viva e al 13' quando Filip spende un fallo per fermare Gagliardi dalla mattonella ci pensa Anastasia a superare Teti e portare in vantaggio i padroni di casa. Zichella fa entrare anche Saccà per Colantonio e arriva subito il pareggio di Manasiev che raccoglie un pallone al limite dell'area dopo un calcio d'angolo e scarica un missile in rete che lascia immobile Malaguti. Appena prima del 20' un'occasione per gli ospiti con Diallo che viene murato in angolo da Mikhaylovskiy, poi sugli sviluppi del corner ci pensa Otelè a colpire la traversa. Al 35' la palla buona arriva sui piedi di Saccà che batte una specie di rigore in movimento trovando la deviazione decisiva di Bregliano, cinque minuti dopo pericolo gigantesco corso dagli ospiti in un contropiede con Anastasia che fortunatamente non sfrutta al meglio il cross di Gagliardi. Gli ultimi brividi nel recupero: Procopio vede Malaguti fuori dai pali e prova a superarlo con un pallonetto che esce di pochissimo, poi un fallo di Bregliano su Romairone al limite dell'area regala all'attaccante tortonese una punizione che però si spegne fra le braccia del portiere.

SANREMESE – HSL DERTHONA 1-1

MARCATORI: st 13' Anastasia, 15' Manasiev

SANREMESE (4-2-3-1): Malaguti; Acquistapace, Mikhaylovskiy, Valagussa, Nouri; Gemignani (21' st Giacchino), La Rotonda; Scalzi (4' st Vita), Gagliardi, Anastasia; Ferrari (4' st Bregliano). A disp. Bohli, Buccino, Urgnani, Piu, Bastita, Pantano. All. Andreoletti

HSL DERTHONA (5-3-2): Teti; Luzzetti; Galliani, Emiliano, Todisco (1' st Romairone), Procopio; Colantonio (14' st Saccà), Manasiev, Filip; Otelè, Diallo. A disp. Bertozzi, Imperato, Passage, Grieco, Akouah, Gueye, Mutti. All. Zichella

ARBITRO: Rodigari di Bergamo

NOTE Espulso Valagussa (49’) per doppia ammonizione. Ammoniti Acquistapace, Bregliano; Filip, Saccà, Galliani. Calci d’angolo 4-3. Recupero pt 5’; st 3’. Spettatori 300 circa.