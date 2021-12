Positivi anche al Vicenza. Il Monza si ferma fino al 29

ALESSANDRIA - Se non ci sarà una decisione unanime, domani, nell'assemblea delle 20 società della serie Bkt, sui turni del 26 e 29 dicembre, saranno le Aziende sanitarie locali, che già stanno intervendo. a definire il calendario.

Quella di Monza - Brianza ha fermato l'attività della squadra di Stroppa fino al 29 dicembre, dunque, di fatto, altri due rinvii dopo quello con il Benevento di domenica scorsa, e la data del 29 è legata al fatto che dal 30, comunque, sono previste le ferie dei giocatori. Anche il Pisa, che ha alcuni giocatori positivi, è favorevole a spostare tutto a gennaio 2022, con programmazione da definire. E Joe Tacopina, presidente della Spal, ha annunciato che è vicino ai suoi giocatori e non li lascerà andare in campo. Frosinone e Cremonese, invece, si sono espresse a favore della prosecuzione regolare ma pochi minuti fa Stirpe, presidente dei laziali, ha precisato che il suo 'sì' alla prosecuzione è legato a una uniformità per tutto il turno, altrimenti anche il suo sarà un 'no' alla disputa delle due giornate.

L'Alessandria non si è ancora pronunciata, né sull'esito dei tamponi, né sulla sua posizione. Questa mattina la squadra si è allenata a CentoGrigio.

Da Vicenza, invece, è arrivata la comunicazione ufficiale di "alcune positività nel gruppo squadra": la seduta di oggi è stata annullata e si attendono decisioni dell'Asl competente.