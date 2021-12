Bertram, rinviata la gara a Reggio Emilia

TORTONA - A poche ore dalla palla a due (prevista per oggi alle ore 17.30) la partita della Bertram a Reggio Emilia è stata rinviata a data da destinarsi.

Lo ha comunicato poco fa il Derthona Basket per la scoperta di nuovi casi di positività. "Dai test effettuati nella giornata di oggi, sono emerse ulteriori due positività all'interno del gruppo squadra. La società ha prontamente provveduto ad avvisare le autorità sanitarie che hanno disposto la quarantena per il gruppo squadra".

Delle otto partite in programma per la giornata numero 13 del campionato di Serie A restano previste solo 2 con 6 match rinviati causa Covid.