Il santo di oggi, domenica 26 dicembre, è Santo Stefano

Santo Stefano è il primo martire della cristianità e per questo motivo è chiamato “protomartire”. La sia festa viene celebrata subito dopo la nascita di Gesù per porre l'attenzione sul profondo legame che intercorre tra il martirio e l'incarnazione.

La vita

Si ignora la sua provenienza, si suppone che fosse greco, in quel tempo Gerusalemme era un crocevia di tante popolazioni, con lingue, costumi e religioni diverse; il nome Stefano in greco ha il significato di “coronato”.

Si è pensato anche che fosse un ebreo educato nella cultura ellenistica; certamente fu uno dei primi giudei a diventare cristiani e che prese a seguire gli Apostoli e visto la sua cultura, saggezza e fede genuina, divenne anche il primo dei diaconi di Gerusalemme. Si impegna quotidianamente per diffondere la Buona Novella e per questo motivo viene preso di mira dai giudei che, ritenendolo troppo pericoloso, lo catturano e lo portano davanti al Sinedrio.

La morte

Muore nella valle del Cedron dove viene lapidato. In punto di morte chiede al Signore il perdono per i suoi carnefici. Nel 415 le sue reliquie furono ritrovate e sparse in vari ambienti per contribuire a diffondere ulteriormente il suo culto, già molto presente in diverse parti del mondo.