Vanja: «Niente Capodanno in piazza, appuntamento a San Valentino»

NOVI LIGURE — Non ci sarà il Capodanno in piazza a Novi Ligure. Il cosiddetto Decreto Festività, emesso appena prima di Natale del governo, ha infatti vietato ​​feste, eventi e concerti che prevedano assembramenti di persone in spazi aperti, dal 30 dicembre fino al 31 gennaio. A malincuore, dunque, Giovanni “Vanja” Lasagna ha dovuto rinunciare al progetto di uno spettacolo che avrebbe dovuto tenere compagnia ai novesi nell’ultima notte dell’anno.

La location scelta era – come per gli spettacoli estivi già realizzati – la piazza delle corriere, in via Pietro Isola, proprio di fronte alla storica pasticceria di cui è titolare.

«La decisione del Governo ci impedisce di organizzare la manifestazione che avevamo in mente – ha detto Lasagna in un video diffuso su Facebook – Sarebbe stata la prima volta in assoluto per Novi, un grande spettacolo di musica e di varietà come quelli che si vedono in tv. Sarebbe stato anche un momento di spensieratezza, per festeggiare il Capodanno in maniera divertente e gratuita. Sappiamo bene che in questo periodo tante famiglie hanno problemi economici e non tutti possono permettersi di celebrare le festività come in passato».

L’appuntamento però è solo rimandato, per la precisione al 14 febbraio, giorno di San Valentino e festa degli innamorati: «Il nostro progetto va avanti. Organizzeremo una grande festa per San Valentino con sfilate e tante sorprese. Avevo promesso che avrei portato in città qualcosa di nuovo: l’ho fatto e ora ho intenzione di proseguire».