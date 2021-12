Il santo di oggi, 25 dicembre, è Natale del Signore

La storia

Il 25 dicembre non è la data storica della nascita di Gesù che risulta sconosciuta. Il 25 di dicembre viene scelto per celebrare la festa della nascita di Gesù in modo da rendere cristiana la festa pagana del Dio Sole e anche perché in rapporto con la data della celebrazione della concezione del Signore che si celebra nove mesi prima, il 25 marzo. Il Natale è il punto di incontro tra il divino e l'umano infatti Gesù degnandosi di assumere un corpo umano vuole far partecipare l'uomo alla sua divinità.