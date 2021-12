Alessandria, in ospedale torna il caos

ALESSANDRIA - In pochi giorni, l'ospedale di Alessandria è di nuovo sotto pressione a causa dell'emergenza Covid. Stamani, tutti i 28 posti del reparto degli infettivi erano occupati da pazienti contagiati dal virus; altri 22 posti sono stati ricavati in Pneumologia. A ciò si devono aggiungere i ricoveri di 4 bambini e di 3 donne in stato di gravidanza.

La situazione si è aggravata verso mezzogiorno, quando sono arrivati in Pronto soccorso alcuni pazienti anch'essi colpiti dal virus. Stando a quanto emerso, molti ricoverati non sarebbero vaccinati. A destare maggiori problemi i degenti più anziani.

Sotto stress

La cosiddetta quarta ondata ha raggiunto anche il personale sanitario, motivo per cui alcuni reparti (come ad esempio Chirurgia vascolare o Oncologia) sono particolarmente "sotto stress".

Da segnalare anche che il Dea, adiacente il Pronto soccorso, è affollato da pazienti con "patologie ordinarie" che attendono di essere ricollocati nei vari reparti di destinazione o di ricevere una diagnosi per le dimissioni. Attualmente sono circa 40 le barelle occupate.