Artico: "Sarà il mercato delle opportunità"

ALESSANDRIA - Le quattro squadre che stanno dietro ai Grigi annunciano, almeno a parole, grandri rivoluzioni. E l'Alessandria che fa? "Stravolgere un gruppo che ha una identità ben delineata non ha senso. Si interviene per migliorare, non si cambia tanto per cambiare, con profili simili: è il pensiero del presidente, dell'allenatore e il mio".

Per il ds Fabio Artico si avvicinano i giorni del mercato, dal 3 al 31 gennaio, "quelle sono le date ufficiali, ma da almeno tre settimane lavoriamo, io ascoltando tutti i nostri giocatori e sondando chi può interessare. Credo che sarà un mercato a basso ritmo, che lo slittamento delle due giornate non aiuta ad accelerare. Soprattutto, come sempre accade per la sessione invernale, sarà il mercato delle opportunità e non quello delle scelte".

Opportunità, ma quali?

Già ma quali opportunità cerca Artico, da mettere a disposizione di Longo? "Si ragiona, anzitutto, per reparto, poi per ruolo, e, infine, per nome". Allora: aggiunte in difesa, a centrocampo o in attacco o in tutte e tre le zone del campo? "Una premessa per la difesa: a metà mese avremo di nuovo in gruppo, a tempo pieno, Bellodi. Magari non sarà ancora utilizzabile a Vicenza, ma comunque è un rientro che ci può aiutare". Quindi dietro l'Alessandria è a posto? Liotti va a Cosenza? "Liotti mi risulta che non abbia ancora raggiunto accordi. E' in uscita dalla Reggina, ci eravamo già interessati in estate". Il giocatore piace, anche se in quel ruolo, oltre a Lunetta, c'è Beghetto che, però, nell'andata ha avuto un rendimento incostante. Dovesse essere definita, con il Pisa, una uscita dal prestito, certo Artico cercherebbe altre opportunità per arrivare a Liotti.

L'asse con il Toro? Zima è un centrale di piede destro, ma under (classe 2000). "L'età può anche deporre a suo favore, ma in quel ruolo siamo coperti. Altri nomi di granata, francamente, sono impensabili e fuori dalla nostra portata, dai nostri obiettivi e dagli investimenti per raggiungee questi traguardi". Più praticabile la strada che porta alla Juve e, soprattutto, a Luca Coccolo, anche lui under? "E' un giocatore che conosciamo per averlo già valutato in estate".

Nella prima sessione di mercato alcuni obiettivi non erano stati centrati per la scelta di alcuni elementi di restare nei club di appartenenza. E' il caso di Spalek (su cui, però, è in pressing il Crotone) e di Gori. "Un atteggiamento anche in parte comprensibile in quel momento, perché eravamo l'ultima arrivata. Oggi l'Alessandria ha una credibilità diversa".

Quattro rinnovi

Per far entrare over, però, è indispensabile concretizzare qualche uscita. C'è, poi, da prendere una decisione su Sini e ci sono quattro giocatori in scadenza: con Pisseri la trattativa è avviata, con Arrighini potrebbe essere più complicata e non è da escludere che, se ci saranno proposte per il giocatore, che vorrebbe avere più spazio, la società le valuti. Gli altri due con il contratto fino a giugno 2022 sono Crisanto e Bruccini, quest'ultimo fra i possibili partenti.

Proprio sul capitolo uscite Di Masi aveva indicato un criterio discriminante, "chi non è stato sul pezzo". Come interpretarlo? "Credo che il presidente non si riferisca tanto al minutaggio, su cui possono aver pesato, per alcuni, anche gli infortuni, ma l'atteggiamento: resta chi crede nella squadra, nella società, nel lavoro del mister, nell'obiettivo che è il nostro scudetto, la salvezza, ed è pronto a dare tutto".

Tre negativi

Mentre a Vicenza la società segnala altri tre casi nel gruppo squadra, all'Alessandria in tre si sono negativizzati. "Abbiamo fatto tamponi ogni due giorni, li faremo anche il 1° gennaio, alla ripresa, prima di iniziare, al pomeriggio, il programma di allenamenti alla Michelin. Mi auguro che altri escano dalla quarantena e si possa lavorare con un gruppo quasi al completo". Come procede il recupero di Palazzi? "Sta meglio, ma è da valutare".