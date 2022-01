Saldi, è l'Alessandria che compra

ALESSANDRIA - Niente ressa, qualche curioso, ma anche chi, fedele alla tradizione, si fionda nei negozi per cercare l'offerta appetitosa. Mercoledì 5 gennaio, primo giorno di saldi in Piemonte. Siamo andati a vedere come se la passa Alessandria, dando voce anche a un veterano del commercio come Romano Anfossi, e a Vittorio Ferrari, presidente dell'Ascom. C'è fiducia, anche se si ha nostalgia di un passato più effervescente. "Ma - dice Anfossi - per tanto che si sia nell'era tecnologica, sono sempre le persone a fare la differenza".