Anpi Alessandria, domenica il Congresso alla Cgil

ALESSANDRIA - Con il nuovo anno, si è aperta la stagione congressuale dell'Anpi che vedrà coinvolte in questa fase tutte le sezioni, poi tutti i provinciali fino ad arrivare al nazionale: obiettivo, rinnovare le singole cariche direttive e programmare le scelte politiche per il prossimo quinquennio.

"L'attuale situazione nazionale e locale - sottolinea Dario Gemma, presidente della Sezione Anpi di Alessandria - pone grandi interrogativi per il futuro democratico del nostro Paese e richiederà grande impegno da parte di tutti noi, con l'Anpi in prima fila per la difesa dei principi e dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione".

Anpi Alessandria, dunque, ha convocato il Congresso di sezione domenica 9 gennaio, a partire dalle 9 e per tutta la mattinata, nei saloni della Cgil, in via Cavour 27 ad Alessandria: potranno partecipare tutti gli iscritti e i simpatizzanti all'associazione, con verifica del Green Pass all'entrata e uso della mascherina all'interno dei locali.