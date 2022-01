Monza - Alessandria: il test premia i Grigi

MONZA - Questa volta è l'Alessandria a vincere. Non è una rivincita del campionato, anche se, nella sfida del girone di andata, quei tre punti erano stati un premio eccessivo per il Monza, e il 3-2 di oggi, all'U-Power Stadium, non sposta la classifica.

Ma il 2022 inizia con un risultato positivo, contro una squadra che si sta ulteriormente rinforzando sul mercato, con Molina e Gaston Ramirez (solo il primo utilizzato). I Grigi, invece, non hanno ancora mosso pedine, né in entrata, né in uscita, eppure Moreno Longo è stato chiaro sull'importanza di "migliorare qualità ed esperienza un gruppo che ci ha permesso di avere una classifica, per ora, in linea con gli obiettivi".

Padroni di casa in vantaggio al 13' con Carlos Augusto, al 39' ci pensa Di Gennaro a rimettere il punteggio in parità. Longo cambia quasi radicalmente la squadra (come anche Stroppa) nella ripresa e sono due nuovi entrati, Chiarello al 26' su punizione, e Corazza al 28' con un missile di dstrp, a firmare l'allungo, micidiale uno - due in 120 secondi. Al 33' D'Alessandro accorcia, ma l'Alessandria tiene il vantaggio, nonostante le occasioni di Favilli e, allo scadere, di Finotto, con Russo e Crisanto, nella seconda frazione, ad alternarsi tra i pali. Assenti Bruccini, Palazzi, Celesia, Orlando e Bellodi. Unico in campo per 90' il solito, inesauribile Parodi.

Alessandria (3-4-3): Pisseri (1'st Russo, 27'st Crisanto); Mantovani (1'st Prestia), Di Gennaro (1'st Benedetti), Parodi ; Mustacchio (1'st Pierozzi), Casarini (1'st Ba), Milanese ( 34'st Pellegrini), Beghetto (1'st Lunetta); Palombi (1'st Chiarello), Marconi (1'st Corazza), Arrighini (1'st Kolaj). A disp.: Antolini, Cocino. All.: Longo