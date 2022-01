Addio a Sassoli, il ricordo dell'ex europarlamentare Viotti

ALESSANDRIA - L'ex europarlamentare alessandrino Daniele Viotti ha postato un ricordo su David Sassoli, giornalista e presidente del Parlamento europeo, scomparso questa mattina a 65 anni.

"Un paio di giorni dopo le elezioni europee del 2014 - ricorda Viotti - noi neo-deputati, di prima nomina o riconfermati, venimmo convocati a Roma alla sede nazionale del Partito Democratico per una prima riunione di conoscenza e organizzativa. Passò a salutarci e a ringraziarci anche l'allora segretario e Presidente del Consiglio Matteo Renzi. La riunione fu coordinata da David Sassoli, capodelegazione uscente del Pd nella legislatura che si era appena conclusa. David ci diede una serie di informazioni importanti ed utili, burocratiche e pratiche e poi ci ammoni: amici, compagni oggi siete, siamo, su tutti i giornali e su tutte le tv. Ci cercano giornalisti di tutte le testate. Ma non fatevi illusioni. Lo fanno perché ci sono appena

state le elezioni, perché il Pd ha preso il 40% ma presto finirà tutto e finiremo di nuovo nel cono d'ombra dell'informazione (usò proprio queste parole). Perché i parlamentari europei e il Parlamento Europeo stanno nel cono d'ombra dell'informazione. Ma proprio allora noi dovremo cominciare a lavorare cercando di fare bene il nostro lavoro per l'idea che

abbiamo di Europa e per l'Italia. E per i tanti elettori che ci hanno votato personalmente. Questa è la prima volta che ho incontrato David e la sua prima lezione".