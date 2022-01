Novipiù in giallorosso. Torino per la Coppa

CASALE MONFERRATO – Un derby che vale la final eight di Coppa Italia. Un derby in cui la Novipiù affronta Torino con una inedita canotta city edition che omaggia Casale Monferrato ed è di un brillante giallorosso (i colori della città monferrina).

Novipiù-Reale Mutua Torino è il big game dell’ultima giornata di andata, la prima del 2022 del campionato di A2 Lnp - Old Wild West. Casale col dubbio Formenti.



Qui Casale Monferrato

Novipiù al rientro dopo un mese e dopo l'ultima sconfitta di Piacenza. Con un successo, i rossoblù sarebbero dentro la final eight di Coppa Italia, un risultato molto gratificante. Coach Andrea Valentini parla così degli avversari. "Torino è una squadra connotata dal gioco interno. Vogliono mettere la palla vicino a canestro e noi dovremo difendere l’area senza scoprirci troppo sul perimetro. Vorremmo giocare a ritmo alto sia in attacco difesa e con intensità anche per cercare di dare un po’ di spettacolo per il nostro pubblico che, sono sicuro, ci seguirà nonostante le restrizioni. Le nostre condizioni? Le scopriremo domani. Il campionato è stato interrotto e ora parte la seconda fase. La classifica rimane, ma i valori sono tutti da scoprire".

Il figlio, Luca Valentini,ribadisce l’incertezza sulla gara. “La partita contro Torino rappresenta è sicuramente importante. Dopo quasi un mese di pausa, però, è difficile dire che tipo di gara sarà. Noi dovremo sicuramente fare una prestazione intensa, sia in attacco che in difesa, e lottare come abbiamo sempre fatto in questo girone di andata”.

In dubbio Matteo Formenti,che non ha ancora recuperato dall’infortunio alla mano.



Qui Torino

Dopo una prima parte di andata super, la Reale Mutua di coach Edoardo Casalone è incappata in un dicembre nero, con quattro sconfitte consecutive con Pistoia, Trapani, Treviglio e Udine.

A cavallo del nuovo anno è arrivata anche l’emergenza Covid, che ha portato al rinvio del derby con Casale. Torino a quota 12 punti, 2 in meno della Jbm. Alla vigilia, i torinesi hanno inserito nel roster il giovane Simone Doneda, ala-centro di 202 cm classe 2001 che ha iniziato la stagione in serie B a Bernareggio.

Per il tecnico, casalese doc, il primo ritorno a Casale da capo allenatore. “Sarà emozionante per me - spiega Casalone - la prima a Casale da head coach (sfide in passato con Tortona da assistente, ndr). Negli anni sono cambiati nomi e denominazioni sociali, ma il derby resta Casale-Torino e quello conta. Questa lunga sosta forzata del campionato ha cambiato gli equilibri che si erano consolidati nella prima parte e, quindi, bisognerà vedere come le squadre si ripresenteranno. Andiamo a giocare un match molto sentito da parte dei giocatori. Mi aspetto una partita intensa, con grande energia sul campo e sono sicuro, nonostante le limitazioni, con una bella cornice di pubblico”.

NOVIPIÙ JB MONFERRATO – REALE MUTUA TORINO

Dove: PalaEnergica “Paolo Ferraris”, Casale Monferrato.

Quando: domenica 16 gennaio, ore 18.

Arbitri: Ursi, Yang Yao, Costa.

In televisione: in diretta su LNP Pass (streaming a pagamento).

Note: Capienza al 35% e obbligo per gli spettatori di indossare la mascherina FFP2. Jbm in campo con un speciale ed inedita canotta «city edition» con finalità benefica. Una canotta in giallo e rosso (i colori della bandiera di Casale Monferrato) e lo skyline del centro storico cittadino.