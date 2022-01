Ozzano: anziana cade in casa, i soccorritori entrano dalla finestra

OZZANO - Si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Casale che hanno rimosso il vetro da una finestra per entrare nell'abitazione di una persona anziana caduta a terra, un'ora fa a Ozzano. Solo così si è potuta soccorrere la signora una vedova prossima ai 90 anni. Sul posto anche i sanitari della Misericordia e i Carabinieri.

L'anziana si era ferita a un braccio, già offeso. A sentire i suoi lamenti alcuni passanti che hanno avvisato il sindaco Davide Fabbri che a sua volta ha richiamato il maresciallo maggiore Francesco Borsci, comandante della locale stazione dei Carabinieri.

La signora è stata portata in Ospedale a Casale, dove si trova tutt'ora ricoverata. Non in pericolo di vita.