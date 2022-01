Quattro mesi e l'interconnessione con Pecetto sarà realtà

PECETTO - Oggi sono ripresi i lavori per il primo tratto dell’interconnessione tra Valenza e Pecetto. Lo segnala il direttore di Am+, Gabriella Cressano. L'opera, con la posa di 3.700 metri di condotte di ghisa sferoidale, rappresenterà una svolta per gli abitanti del Comune, ancora recentemente interessati da problematiche di non potabilità dell’acqua domestica (si era andati avanti per quasi due mesi a cavallo della fine del 2019 e l’inizio del 2020, con tantissimi residenti costretti a rifornirsi di acqua dall’autobotte collocata in Comune) per via della facile contaminazione di un pozzo superficiale. «Non verrà comunque eliminato, lo si utilizzerà in caso di emergenza» commenta Cressano.

Il cantiere verso Pecetto dovrebbe essere terminato in quattro mesi, per un importo complessivo (incluso un primo intervento preparatorio la scorsa estate) di circa 600mila euro.