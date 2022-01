Pendolari: ci mancava solo lo sciopero dei treni...

ACQUI TERME - La situazione era già critica con le razionalizzazioni contra Covid che aveva portato cancellazioni, sostituzioni con bus e ritardi. Come una doccia gelata è arrivato l'annuncio che venerdì 21 gennaio il personale addetto alla circolazione di Rfi incrocerà le braccia. "Dalle ore 9 alle ore 16.59 le Organizzazioni sindacali del Piemonte hanno indetto uno sciopero – informano – non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza. I treni regionali del Piemonte e delle regioni limitrofe potranno subire cancellazioni o variazioni. L'agitazione sindacale potrà completare modifiche al servizio anche prima e dopo il periodo comunicato". Quindi meglio non avventurarsi ed organizzarsi diversamente. Sempre più dura la vita dei pendolari dell'Acquese.