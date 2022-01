L'ambulatorio per i prelievi al Cristo è di nuovo operativo

Le prime persone sono arrivate con largo anticipo, a conferma dell'attesa per un servizio che torna operativo al quartiere Cristo, nella sede del distretto, in via Buonarroti. Da oggi, e tutti i lunedì, mercoledì e venerdì, si ricevono le prenotazioni per prelievi, che saranno effettuati nello stesso ambulatorio, dove si potranno ritirare poi i referti.

Destinatari anziani, disabili e persone con esenzione ticket. La riattivazione è stata resa possibile da una convenzione tra la Fand, che raggruppa sette associazioni per la disabilità, presieduta da Giovanni Barosini, e l'AslAl, raccogliendo la richiesta dei cittadini e dell'associazione commercianti del Cristo. Il sostegno economico dei privati; Muda&Partners agenzia Unipol Sai, Villa Sorriso, Lombardi Metal Recycling e Sci Club Frecce Bianche 2.0. Fondamentale l'opera dei volontari e delle infermiere professionali di Anteas - Trasporto Amico.

Gli orari: dalle 8 alle 10 i prelievi, dalle 10 alle 11 le prenotazioni, lunedì, mercoledì e venerdì.