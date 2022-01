Il santo di oggi, 20 gennaio, è San Fabiano

Santo e martire

La storia del Santo

Papa Fabiano è stato il 20º vescovo di Roma e Papa della Chiesa cattolica dal 10 gennaio 236 al 20 gennaio 250. È venerato come santo e martire dalla Chiesa cattolica e dalle Chiese ortodosse.

Le circostanze straordinarie in cui avvenne la sua elezione furono riportate da Eusebio. I cristiani si erano riuniti a Roma per eleggere il nuovo vescovo, mentre esaminavano i nomi di personaggi nobili e illustri, videro una colomba posarsi sulla testa di Fabiano, un contadino che si trovava per caso in città. Ai confratelli riuniti in assemblea questa vista ricordò la discesa dello Spirito Santo sul Salvatore dell'umanità, e così, divinamente ispirati, scelsero all'unanimità Fabiano quale successore di Papa Antero.

Durante il suo pontificato, durato 14 anni, sotto gli imperatori Gordiano III e Filippo, detto l’Arabo, le persecuzioni contro i cristiani ebbero una pausa. Nel 249, però, Filippo l’Arabo viene ucciso presso Verona dalle truppe del suo rivale Decio, che prende il potere e impone che tutti i sudditi dell’Impero romano dovranno aderire al paganesimo tradizionale, compiendo pubblicamente un atto di culto, l’immolazione di qualche animale. Fatto questo, ognuno riceverà un certificato attestante la sua qualità di buon seguace degli antichi culti.

I cristiani convinti dicono no affrontando la morte. Tra i primi a rifiutarsi c’è Papa Fabiano arrestato e fatto morire di fame e sfinimento nel carcere Tullianum. E' stato sepolto nel cimitero di San Callisto, lungo la Via Appia.

Nella diocesi di Milano la sua memoria si celebra il 18 gennaio.