Il Santo di oggi, 21 gennaio, è Santa Agnese

Vergine e martire

(Roma, 290-293 – Roma, 21 gennaio 305)

La storia della Santa

Agnese nacque a Roma da famiglia nobile appartenente alla gens Claudia. All’età di 12 anni subì il martirio durante la persecuzione dei cristiani sotto Diocleziano.

La tradizione racconta che Agnese, che aveva deciso di offrire al Signore la sua verginità, fu denunciata come cristiana dal figlio del prefetto di Roma, invaghitosi di lei ma respinto. Il padre del giovane, saputo del voto di castità, le impose la clausura fra le vestali. All’ennesimo rifiuto di Agnese, il prefetto l'avrebbe fatta rinchiudere in un postribolo. Qui però nessun cliente aveva osato toccarla, tranne un uomo accecato da un angelo che per intercessione della Santa, Dio rese la vista.

Fu a quel punto condannata al rogo, ma le fiamme si divisero sotto il suo corpo senza neppur lambirlo e i suoi capelli crebbero tanto da coprire la sua nudità. Dopo questo miracolo, Agnese fu trafitta con colpo di spada alla gola, nello stesso modo che si uccidevano gli agnelli. Ecco perché la martire viene rappresentata con un agnello, in quanto anche quest'animale subiva la stessa sorte.

Dopo la sua morte, il corpo fu sepolto nella catacomba oggi nota come Catacomba di Sant'Agnese, mentre il suo cranio è esposto in una cappella nella chiesa di Sant'Agnese in Agone.