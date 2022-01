Arrighini alla Reggiana, Celesia torna al Toro

ALESSANDRIA - E' il giorno dei saluti. Per Andrea Arrighini e Christian Celesia, che vanno in C, anche se in piazze con ambizioni ben diverse.

L'attaccante sta per firmare il contratto che lo legherà alla Reggiana, candidata alla serie cadetta e protagonista nel girone B. In caso di salto in avanti, Arrighini vedrà automaticamente prolungato di un anno l'accordo che lo lega alla 'Regia' fino al giugno 2023. Si chiude il capitolo molto importante in grigio per Andrea, quest'anno un gol, contro la Spal, che aveva commosso, per la dedica alla sorella, impegnata in una difficile battaglia con una grave malattia.

Il difensore va al sud

Tre presenze, poco più di cento minuti. Spazi chiusi per Celesia (nella foto con Corazza, contro il Brescia), difensore classe 2002, che è rientrato dal prestito al Torino.

La società granata ha subito girato il centrale alla Paganese, formazione impegnata nella lotta per la salvezza nel girone C della Lega Pro. Anche gli infortuni hanno condizionato il rendimento dell'under che è stato utilizzato, oltre che contro la Rondinelle, anche contro Lecce e Perugia.

Il giorno di Gori?

Da Frosinone c'è la convinzione che l'accordo, con l'Alessandria e il giocatore, finalmente sia stato raggiunto e che Mirko Gori oggi potrà arrivare in città per le visite e per aggregarsi al nuovo gruppo. Ma è una trattativa che, dai primi giorni di mercato, ha avuto un andamento così altalenante da richiedere conferme concrete per il centrocampista classe 1993, che arriverebbe con un prestito secco.