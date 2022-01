Rivelazione Novipiù, l’oro è nei lunghi

CASALE MONFERRATO – Nella splendida Novipiù, rivelazione del girone verde della Serie A2, spiccano le prestazioni domenicali di due lunghi. Xavier Hill-Mais, vero trascinatore della squadra nella vittoria in emergenza con Orzinuovi e Leonardo Okeke che è stato votato come Mvp Under 21 del girone d’andata in A2.



La parabola di Hill-Mais

La parabola casalese di Hill Mais è bella da raccontare. Arrivato a inizio stagione per sostituire Pinkston, il lungo di Greensboro, reduce da una stagione in Russia, si era presentato fuori forma, sovrappeso e molto lontano da una condizione fisica accettabile.

Le sue prime titubanti apparizioni l’avevano circondato di scetticismo e i molti, al momento della scelta sul destino di Pepper, propendevano per il taglio. Merito allo staff della Jbm e al gm Carrera per aver tirato dritto. Merito al ragazzo per essersi messo in riga con impegno. Fino alla prova boom di domenica con 26 punti, 8 rimbalzi e 31 di valutazione.

Nel dopo gara anche la consacrazione nelle parole di coach Andrea Valentini: “Sono molto contento per Xavier Hill-Mais perché finalmente ha dimostrato a tutti che tipo di giocatore è e che tipo di persona è, visto che in spogliatoio è benvoluto da tutti.

La crescita di Leo Okeke

E’ stato nominato miglior Under 21 debuttante di tutta la Serie A2, Leonardo Okeke.

18 anni, 206 cm, Okeke è una delle più belle rivelazioni della rivelazione Casale Monferrato. Il gioiello di proprietà del Derthona Basket (spesso coach Marco Ramondino è venuto a visionarlo dal vivo durante le partite casalinghe della Jbm) sta giocando una stagione da grande protagonista.

Non facile prevederlo, vista la giovanissima età. Certo, ci sono prestazioni con alti e bassi, c’è una maturità da conquistare, ma quel corpo da giocatore di pallacanestro contemporaneo, capace di coprire il campo in orizzontale e in verticale e di ricoprire ruoli diversi, è già una realtà. L’ultima grande prestazione con Orzinuovi, dove Leo ha chiuso con una doppia-doppia fatta di 13 punti, 15 rimbalzi e 4 stoppate.