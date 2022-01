Il santo di oggi, giovedì 27 gennaio, è San Giuliano

Fu il primo vescovo di Le Mans. Le notizie sulla sua vita sono molto incerte ma si pensa che sia un nobile romano appartenente alla gens Giulia.

La vita

Fu consacrato vescovo a Roma da san Clemente e successivamente inviato a evangelizzare la Gallia. Giunto alle porte di Le Mans, fa sgorgare una fonte di acqua zampillante in un territorio arido, che in quegli anni soffre di una grave carenza di acqua potabile. Secondo la leggenda dopo aver conficcato il suo bastone vescovile nel terreno e pregato, l'acqua iniziò a sgorgare in superficie.

Dopo sette anni di episcopato si reca a Roma; quando ritorna a Le Mans porta con sé molte reliquie che utilizza per fare miracoli grazie ai quali riesce a convertire moltissimi cittadini. Uno dei suoi miracoli più famosi fu la resurrezione di un uomo morto. Gli succede nell'episcopato san Liborio. Il suo grande spirito missionario lo porta a percorrere tutta la regione aiutando generosamente i poveri, i malati e gli orfani.

La morte

Dopo quarantasette anni di proficuo episcopato decide di ritirarsi a Sarthe per vivere da eremita e muore dopo alcuni anni. Parte delle sue reliquie vengono disperse dagli ugonotti nel 1562. La testa del Santo è ancora esposta nella cattedrale di Le Mans.