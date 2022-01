La storia di Alessandria proiettata in piazzetta della lega

ALESSANDRIA - Sarà proiettato a partire dalle 18 di domani, venerdì 28 gennaio, in piazzetta della Lega il nuovo videomapping dedicato alla storia della città. Un progetto fortemente voluto dall'amministrazione Cuttica di Revigliasco per spingere commercio e turismo verso la ripartenza e "far ritrovare spirito d'identità e di appartenenza".

Da Gagliaudo a Napoleone, dai moti risorgimentali a Borsalino e Umberto Eco, tanti i personaggi e gli snodi cruciali che hanno visto Alessandria protagonista dal giorno della sua fondazione e che verranno proiettati nel cuore della città: "Un modo per soffermarsi con leggerezza e al contempo con intensità sui miti della storia che hanno fatto Alessandria", la chiosa del primo cittadino.