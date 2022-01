Infermieri, oggi lo sciopero

TORINO - Ci sono anche sedici alessandrini, stamattina, davanti al palazzo della Regione a Torino, a manifestare per difendere le ragioni degli infermieri. Lo sciopero è organizzato dal sindacato Nursind, che ha portato in piazza 250 piemontesi, rappresentanti della categoria.

Le motivazioni della protesta sono così sintetizzate da Francesco Coppolella della segreteria regionale del Nursind: "Se non si investe sui professionisti della salute e sugli operatori sanitari il servizio sanitario pubblico morirà. La nostra protesta, oltre a denunciare come gli operatori e professionisti sanitari siano stati lasciati soli, è nell’interesse di tutti. Un Governo che non è in grado di riconoscere e valorizzare i propri operatori dopo tutto quello che hanno subito e dopo tutto quello che hanno fatto (e ancora ora stanno facendo) non è un Governo all’altezza. Rivolgiamo un appello alla politica tutta, ai media, alle associazioni e ai cittadini, con la speranza che ognuno possa dare il proprio contributo per dare voce a chi in questi due anni non si è tirato indietro a differenza di chi ha fatto promesse che non ha mantenuto".