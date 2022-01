Serravalle: autogru si ribalta mentre affronta la rotonda

SERRAVALLE SCRIVIA - Spettacolare incidente stradale, per fortuna senza feriti, stamane alla rotatoria in prossimità dell’Outlet nel tratto tra Novi Ligure e Serravalle Scrivia della strada 35bis dei Giovi. Un autocarro con il rimorchio sul quale trasportava un mezzo da cantiere si è rovesciato nell’affrontare la rotatoria stradale e ha ribaltato in strada il pesante carico, un’autogru dotata di cestello e sistema di sollevamento del tipo solitamente usato per la manutenzione di edifici o impianti elettrici dove necessitano interventi a metri di altezza dal suolo.

Il traffico è rimasto prima bloccato e poi rallentato da quando il transito è stato temporaneamente istituito a senso unico alternato, in attesa che la sede venga liberata dall’ingombrante mezzo finito a ruote all’aria. L’autista è rimasto illeso e altri veicoli non sono stati coinvolti. Sul luogo dell’incidente stanno operando gli agenti della Polizia stradale di Serravalle Scrivia e i Vigili del fuoco intervenuti per liberare la sede stradale.