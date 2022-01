La Santa di oggi, 30 gennaio, è Santa Martina

Martire

La vita della Santa

Di origini romane (non si conosce con esattezza la data di nascita) appartiene a una famiglia nobile di fede cristiana.

Rimane orfana in tenera età e inizia ben presto a dedicarsi ai poveri distribuendo le ricchezze ereditate. I nemici del nome cristiano le tennero gli occhi addosso e non esitarono ad accusarla.

Per queste sue opere viene poi condotta in tribunale dall’imperatore Alessandro Severo. A Martina viene quindi proposto di rinnegare la sua fede in Gesù Cristo e di adorare gli dei pagani, tra cui Apollo, ma lei si rifiuta. Le vengono per questo motivo inflitte atroci torture: viene frustata, ‘scarnificata’ con uncini di ferro, le viene versato addosso grasso bollente, viene messa al rogo ma ne esce indenne… infine viene decapitata con la spada.

Curiosità

A Roma c’è un oratorio a lei dedicato fin dal VII secolo.

E’ patrona di Martina Franca (Taranto) e nella collegiata di San Martino vengono venerati alcuni frammenti ossei, posti in un prezioso reliquiario.