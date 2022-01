Alessandria, trattativa per Rafia

ALESSANDRIA - Un centrocampista con le valigie pronte, Mirko Bruccini, un trequartista (che può giocare anche da ala destra) vicino al ritorno al Moccagatta.

Perché Hamza Rafia, classe 1999, la 'casa' dei Grigi l'ha già frequentata, con la Juventus Under 23.

Nato in Tunisia, cresciuto in Francia, doppio passaporto, è stato acquistato dalla società bianconera dall'Olympique Lione nell'estate 2019. Nel campionato 2019 - 2020 gioca nell'Under 23, 29 presenze, 3 gol e 3 assist tra serie C e Coppa Italia vinta. Confermato nella stagione successiva, Pirlo lo convoca per la prima squadra, contro Verona e Crotone, e lo fa debuttare in Coppa, ottavi di finale contro il Genoa, autore della rete della qualificazione.

A fine campionato ceduto in prestito allo Standard Liegi, in Jupiler Pro League, 9 gare disputate. Con la nazionale tuinisina ha partecipato alla Coppa d'Africa, uscita sabato nei quarti contro il Burkina Fasu, Rafia in campo dal 37' della ripresa.