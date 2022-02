Jbm, fine quarantena. C'è il derby a Biella

CASALE MONFERRATO – Terminerà oggi la quarantena della Novipiù Jbm ordinata dalla Asl di Alessandria dopo il focolaio Covid che aveva colpito la squadra monferrina e costretto al rinvio della partita di campionato in programma domenica a Cantù.

In questi giorni il gruppo dei negativi ha svolto, secondo protocollo, solo lavoro individuale in campo e pesi in palestra (con mascherina e distanziamento). Oggi è previsto un nuovo giro di test rapidi e il via libera per un ritorno alla normale attività per chi risulterà negativo. Domenica la squadra di Andrea Valentini giocherà l’importante derby di Biella. Lo sforzo di tutto lo staff è stato quello che non fermare, nel rispetto dei protocolli, l’attività della squadra in un momento molto importante della stagione.

Addio al papà di Denegri

Ieri mattina una delegazione della squadra, guidata dal general manager Giacomo Carrera, ha partecipato a Serravalle Scrivia al funerale del papà di Davide Denegri, l’ex giocatore casalese (alla Junior dalle giovanili e in prima squadra fino al 2020) attualmente impegnato in A2 con Ravenna. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza del mondo del basket per il ragazzo di Serravalle che a Casale Monferrato è diventato giocatore professionista, per la perdita di papà Mauro. A questi si unisce anche la redazione del Piccolo.