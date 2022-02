Hsl a forza tre: battuto anche il Chieri

CHIERI - Ancora una vittoria per l'Hsl Derthona che vendica il 2-4 casalingo dell'andata e supera il Chieri 3-0 mettendo nel mirino il terzo posto alle spalle degli irraggiungibili Novara e Varese.

Il primo squillo di Diallo è all'8' quando riesce a liberarsi al tiro ma trova Conrotto pronto a murare il pallone che rimbalza indietro fino quasi a centrocampo, due minuti più tardi Diallo serve indietro Otelè che innesca Manasiev sulla fascia, palla indietro rasoterra per Romairone che al volo di prima intenzione gira in rete sorprendendo Edo. Il Chieri cerca di reagire e in due piazzati mette paura alla difesa ospite che però trova sempre un Teti in ottima forma e capace di disinnescare tutte le iniziative dei torinesi.

Al 22' su un cross di Pautassi va vicinissimo al pareggio la punta Varvelli che però probabilmente ingannato da un rimbalzo del pallone non riesce a dare forza al colpo di testa; dieci minuti dopo è Otelè a partire sulla fascia e, ignorando Diallo libero a centro area cerca la conclusione personale con poca fortuna. Sulla ripartenza il Chieri trova la rete del pareggio con Varvelli ma l'arbitro annulla per una posizione irregolare della punta al momento del tap-in dopo il tiro di Pautassi. L'ultimo brivido del primo tempo è una palla sporca da punizione che Filip appoggia per Diallo ma la conclusione colpisce la parte alta della traversa e si perde sul fondo.

A inizio ripresa su un lancio lungo Diallo raccoglie palla e mette in rete il raddoppio ma il guardalinee aveva già segnalato la posizione irregolare della punta liberiana, poi al 6' da quaranta metri ancora Diallo vede il portiere leggermente fuori dai pali e prova un tiro violento e preciso che purtroppo colpisce in pieno il palo. A metà ripresa sale in cattedra il portiere Teti che neutralizza una conclusione di Varvelli e poi due di Ponsat e i suoi interventi si rivelano decisivi perché poco dopo la mezz'ora Saccà parte in contropiede sulla fascia e mette in mezzo per Diallo che timbra anche oggi il cartellino firmando il raddoppio dell'Hsl Derthona. Nel finale le squadre si allargano e le occasioni fioccano, ma solo Manasiev allo scadere riesce a concretizzare un'azione personale segnando il terzo gol per i leoni che fa partire con un paio di minuti di anticipo la festa in campo. Al debutto anche l'ultimo innesto Speranza.

Speranza dai Grigi al Derthona In prestito fino a giugno 2022. Oggi già con la nuova squadra a Chieri

CHIERI - HSL DERTHONA 0-3

MARCATORI: pt 10' Romairone; st 31' Diallo, 45' Manasiev

CHIERI: Edo, Ferrando (16' st Calò), Renolfi, D'Iglio, Conrotto, Benedetto, D'Ippolito (29' st Foglia), Pautassi, Varvelli, Ponsat (38' st Re), Poppa (16' st Balan). A disp. Gragnoli, Ciccone, Mammarella, Thiam, Bove. All. Didu

HSL DERTHONA: Teti, Gjura, Luzzetti (45' st Passage), Galliani, Emiliano, Todisco (29' st Procopio), Otelè (32' st Mutti), Filip, Diallo, Manasiev (45' st Speranza), Romairone (13' st Saccà). A disp. Bertozzi, Negri, Kanteh, Akouah. All. Zichella

ARBITRO: Borriello di Arezzo

NOTE Ammoniti Ferrando, Renolfi, Conrotto; Galliani, Manasiev, Todisco. Calci d'angolo 7-3. Recupero pt 1'; st 4'. Spettatori 200 circa.