Il santo di oggi, giovedì 3 febbraio, è San Biagio

San Biagio, Vescovo e Martire

Poco si conosce della vita di San Biagio, si sa che fu medico e vescovo di Sebaste in Armenia e che il suo martirio è avvenuto durante le persecuzioni dei cristiani, intorno al 316, nel corso dei contrasti tra gli imperatori Costantino e Licino. Si narra che operò numerosi miracoli, tra gli altri la guarigione di un ragazzo da una lisca di pesce conficcata nella trachea. Tutt’oggi, infatti, il Santo lo si invoca per i “mali alla gola”.

Nella città di Salemi, invece, nel 1542 San Biagio salvò la popolazione da una grave carestia, causata da un’invasione di cavallette che distrusse i raccolti nelle campagne. E' un Santo conosciuto e venerato tanto in Occidente, quanto in Oriente e il suo culto è molto diffuso sia nella Chiesa Cattolica che in quella Ortodossa.

La morte

Catturato dai Romani, dopo vari giorni di carcere, il prefetto Agricolao cerca di convincerlo a fare sacrifici agli dèi pagani, ma Biagio rifiuta. Fu picchiato, torturato e scorticato vivo con dei pettini di ferro, quelli che venivano usati per cardare la lana ed infine decapitato.

Il suo corpo viene sepolto nella cattedrale di Sebaste. Nel 723 parte delle reliquie partirono per Roma. Il viaggio fu interrotto a Maratea da una tempesta e le reliquie vennero deposte in una chiesa che poi diventò l’attuale Basilica.

Oggi si festeggiano anche:

Santa Maria di Sant’Ignazio (Claudina Thevenet)

Beata Maria Anna River