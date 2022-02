A Simone Zerbinati il premio 'Di padre in figlio'

MILANO - La Zerbinati tra i vincitori del premio 'Di padre in figlio 2021' per la categoria giovani imprenditori. Si tratta di un riconoscimento assegnato a industriali e aziende che hanno gestito i passaggi generazionali con professionalità, intraprendenza, creatività e impegno.

Il premio è organizzato da 11 anni da Credit Suisse e Kpmg, con la partecipazione scientifica di Liuc Business School e il contributo di Mandarin Capital Partners. Quest'anno il premio si è rivolto agli imprenditori che appartengono almeno alla seconda generazione, e ha voluto dare particolare risalto alla resilienza delle imprese in un momento storico peculiare.

Nella lista dei finalisti, i rappresentati delle nuove generazioni in grado di sostenere la leadership e assicurare stabilità ma anche nuovo impulso all’innovazione e all’occupazione nelle proprie aziende.

Sul podio dei vincitori nella categoria giovani imprenditori (under 40) c'è Simone Zerbinati, direttore generale di Zerbinati Srl, da più di 50 anni sul mercato italiano, oggi leader nella produzione di insalate e verdure fresche pronte al consumo e di piatti pronti freschi, e arrivata alla sua terza generazione con la guida di Simone, coadiuvato da entrambi i fratelli, Gianluca e Valentina. Tutti e tre giovani appassionati grazie anche alla capacità di Giorgio Zerbinati e sua moglie Maria Luisa nel trasmettere loro il valore imprenditoriale.

A ritirare il premio alla cerimonia di premiazione, avvenuta giovedì 3 febbraio in modalità digitale: Simone Zerbinati, che ha dichiarato: «Siamo molto onorati di questo ennesimo, ma forse più importante, riconoscimento che premia l’azienda e tutti i suoi collaboratori e dipendenti. Nel 2021 abbiamo raggiunto risultati di rilievo grazie a investimenti importanti nell’innovazione e un’attenzione continua ai temi della sostenibilità, intesa per noi a 360°, dal packaging, alla ricetta, fino al nostro territorio. Proprio in questi giorni stiamo presentando il Bilancio di Sostenibilità, il primo nel nostro settore, allo scopo di trasmettere la trasparenza della nostra produzione a tutti i nostri stakeholder».