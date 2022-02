Gattino vola dal sesto piano: illeso

ALESSANDRIA - Dopo un volo di venti metri dal sesto piano di un palazzo in piazza Mafalda di Savoia, finisce a terra illeso: è la fortunata storia di Mirto, un gatto siamese di quattro mesi che, ieri pomeriggio, è accidentalmente scivolato da un terrazzo del quartiere, cadendo in strada sopra una vettura in sosta.

Il gatto è stato subito soccorso e trasportato presso la clinica veterinaria di via Amendola, dove dopo i primi accertamenti è stato curato per lo shock subito, non riportando alcuna frattura. Mirto oggi è tornato a casa, con una vita in meno, ma circondato dall’affetto della sua famiglia.